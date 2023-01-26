Байден може відвідати Європу на річницю вторгнення РФ в Україну - ЗМІ

Президент США Джо Байден розглядає можливість візиту до Європи приблизно на річницю повномасштабної війни, але Україну навряд чи відвідає з міркувань безпеки.

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Про це повідомляє CNN з посиланням на двох високопосадовців.

Зазначається, що поїздка ще не підтверджена і деталі ще не уточнюються. Але один зі співрозмовників повідомив, що однією з зупинок, що розглядається, є Польща – ключовий союзник НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військовослужбовців. Також Польща є центром для постачання західної зброї в Україну, і там військовослужбовці США також навчають українських військових.

Однак дуже малоймовірно, що Байден поїде в Україну в рамках цієї поїздки, враховуючи питання безпеки.

За інформацією CNN, помічники Байдена вже кілька тижнів планують, як вони відзначать річницю вторгнення. Можливо, президент США виступить із важливою промовою, в якій хочуть підкреслити стійкість українського народу.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден 25 січня оголосив, що США нададуть Збройним силам України 31 американський танк Abrams.

Зазначимо, Силам оборони Україниважливо отримати значну кількість танків, особливо Leopard 2. Тому українські дипломати останній час активно працювали над тим, щоб союзникистворили так звану "танкову коаліцію".