Байден может посетить Европу на годовщину вторжения РФ в Украину - СМИ

Президент США Джо Байден рассматривает возможность визита в Европу примерно на годовщину полномасштабной войны, но Украину вряд ли посетит из соображений безопасности.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что поездка еще не подтверждена и детали еще не уточняются. Но один из собеседников сообщил, что одной из рассматриваемых остановок является Польша – ключевой союзник НАТО, где сейчас размещены тысячи американских военнослужащих. Также Польша является центром поставки западного оружия в Украину, и там военнослужащие США также обучают украинских военных.

Однако очень маловероятно, что Байден приедет в Украину в рамках этой поездки, учитывая вопросы безопасности.

По информации CNN, помощники Байдена уже несколько недель планируют, как они отметят годовщину вторжения. Возможно президент США выступит с важной речью, в которой хотят подчеркнуть устойчивость украинского народа.

Напомним, американский президент Джо Байден 25 января объявил, что США предоставят Вооруженным силам Украины 31 американский танк Abrams.

Отметим, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию".