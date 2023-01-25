США передадут Украине 31 танк Abrams, - Байден

США предоставят Вооруженным силам Украины 31 американский танк Abrams, а также другое оборудование. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня мы выделяем более 500 единиц бронетехники в рамках пакета помощи, о котором было объявлено ранее. США также отправят в Украину 31 танк Abrams, целый батальон", – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за решение предоставить танки Abrams.

"Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение Украины от захватчиков", - отметил он.

Напомним, Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2.

Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.

Отметим, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .