Германия одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам

Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2. Это стало следствием интенсивных консультаций, состоявшихся с ближайшими европейскими и международными партнерами страны.

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Об этом говорится на сайте Бундестага.

"Это решение отвечает нашей политике поддержки Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации с нашими международными партнерами", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.

Отмечается, что в качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера.

Остальные европейские партнеры также передадут танки Leopard-2.

Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии.

Кроме обучения, пакет военной помощи будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание техники.

Кроме того, Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, желающим быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.

Отметим, в течение нескольких недель на правительство канцлера Германии Олафа Шольца усиливалось давление, чтобы оно отправило танки в Украину и позволило другим союзникам по НАТО сделать то же самое.

Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M1, о чем Вашингтон может объявить в ближайшее время. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.

Напомним, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .