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Германия одобрила отправку в Украину 14 танков Leopard и разрешила реэкспорт другим странам
Федеральное правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2. Это стало следствием интенсивных консультаций, состоявшихся с ближайшими европейскими и международными партнерами страны.
Об этом говорится на сайте Бундестага.
"Это решение отвечает нашей политике поддержки Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в тесной координации с нашими международными партнерами", - сказал канцлер Германии Олаф Шольц.
Отмечается, что в качестве первого шага Германия предоставит 14 танков Leopard 2 A6 из составов Бундесвера.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Остальные европейские партнеры также передадут танки Leopard-2.
Тренировки украинских экипажей должны начаться в ближайшее время в Германии.
Кроме обучения, пакет военной помощи будет включать логистику, боеприпасы и обслуживание техники.
Кроме того, Германия выдаст соответствующие разрешения на передачу странам-партнерам, желающим быстро поставить танки Leopard 2 со своих складов в Украину.
Отметим, в течение нескольких недель на правительство канцлера Германии Олафа Шольца усиливалось давление, чтобы оно отправило танки в Украину и позволило другим союзникам по НАТО сделать то же самое.
Как известно, Германия могла ожидать, что сначала США передадут Киеву свои танки Abrams M1, о чем Вашингтон может объявить в ближайшее время. Решение Берлина о передаче Украине Leopard 2 означает, что ВСУ могут получить около 100 таких же танков от других стран.
Напомним, Силам обороны Украины важно получить значительное количество танков, особенно Leopard 2. Поэтому украинские дипломаты в последнее время активно работали над тем, чтобы союзники создали так называемую "танковую коалицию" .