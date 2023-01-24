США можуть схвалити надання Україні "значної кількості" танків Abrams — WSJ

Адміністрація президента США Джозефа Байдена, ймовірно, готова прийняти рішення про відправку "значної кількості" танків Abrams M1 в Україну. Поставки можуть оголосити цього тижня.

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Про це 24 січня повідомила американська газета The Wall Street Journal з посиланням на осіб, знайомих з ситуацією.

За інформацією видання, ця відправка танків стане частиною ширшої дипломатичної домовленості з Німеччиною, згідно з якою Берлін погодиться надати Києву танки Leopard 2, а також схвалить поставку більшої кількості танків німецького виробництва Польщею та іншими країнами.

Зауважимо, що раніше Вашингтон вирішив не включати Abrams M1 в останній пакет військової допомоги Україні. Відомо, що причина в тому, що в США вважають, що наразі в передачі такої зброї нібито "мало сенсу", тому що танки потребують особливого технічного обслуговування.

Зміни в позиції США відбулися після розмови 17 січня між президентом Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем, під час якої американський лідер погодився розглянути можливість надання танків Abrams всупереч рішенням Пентагону.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що нібито Німеччина буде готова передати Україні Leopard 2, тільки якщо США передадуть Києву Abrams. Водночас і Берлін, і Вашингтон офіційно спростовували такі заяви.

Аналогічна ситуація була і з ППО Patriot. Україна тривалий час просила Patriot і в інших союзників, зокрема, у Німеччини. Але Берлін відмовлявся доти, доки США не вирішили передати системи.