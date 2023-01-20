У Берліні заперечили, що Шольц висував Байдену умови для постачання танків Україні

Німеччина не ставила Сполученим Штатам Америки умов щодо постачання танків Україні і завжди надає допомогу Києву в тісній координації з партнерами.

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Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, пише "Укрінформ".

"Ніколи не було вимоги, що якщо щось буде зроблено, то може бути зроблено інше… Мені важко уявити, щоби німецький канцлер диктував американському президенту будь-які умови", - зазначив він, коментуючи повідомлення ЗМІ про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висунув президенту США Джо Байдену умову для постачання німецьких танків Leopard 2 Україні.

Речник нагадав, що Берлін з весни 2022 року дотримується низки принципів при наданні військової допомоги Києву: підтримувати Україну всіма силами; не допустити втягування НАТО та Німеччини окремо у війну; надавати допомогу в тісній координації з партнерами, насамперед США; діяти разом з партнерами та ніколи одноосібно.

За його словами, щоразу, коли відбувався "якісний" скачок у поставках військової техніки, ці кроки узгоджувалися з союзниками, насамперед Вашингтоном.

Нагадаємо, німецька газета Süddeutsche Zeitung повідомляла, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий поставити Україні основні бойові танки Leopard 2, але висунув для цього одну умову. За даними ЗМІ, у ході телефонної розмови з президентом США Джо Байденом 17 січня Шольц дав зрозуміти, що Німеччина може поступитися тискові з цього питання лише якщо США, у свою чергу, поставлять основні бойові танки M1 Abrams.