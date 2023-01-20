В Берлине отрицают, что Шольц выдвигал Байдену условия для поставок танков Украине

Германия не ставила Соединенным Штатам Америки условий по поставке танков Украине и всегда предоставляет помощь Киеву в тесной координации с партнерами.

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Об этом заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт, пишет "Укринформ".

"Никогда не было требования, что если что-то будет сделано, то может быть сделано другое… Мне трудно представить, чтобы немецкий канцлер диктовал американскому президенту какие-либо условия", - отметил он, комментируя сообщения СМИ о том, что канцлер Германии Олаф Шольц выдвинул президенту США Джо Байдену условие по поставкам немецких танков Leopard 2 Украине.

Спикер напомнил, что Берлин с весны 2022 года придерживается ряда принципов при оказании военной помощи Киеву: поддерживать Украину всеми силами; не допустить втягивания НАТО и Германии отдельно в войну; предоставлять помощь в тесной координации с партнерами, в первую очередь США; действовать вместе с партнерами и никогда единолично.

По его словам, каждый раз, когда происходил "качественный" скачок в поставках военной техники, эти шаги согласовывались с союзниками, прежде всего Вашингтоном.

Напомним, немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщала, что канцлер Германии Олаф Шольц готов поставить Украине основные боевые танки Leopard 2, но выдвинул для этого одно условие. По данным СМИ, в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом 17 января Шольц дал понять, что Германия может уступить давлению по этому вопросу только если США, в свою очередь, поставят основные боевые танки M1 Abrams.