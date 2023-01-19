Германия никак не зависит от США в вопросе передачи Украине танков, — новый министр обороны

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не видит связей между снабжением немецких танков Leopard 2 и решением США передать Украине Abrams. Однако ни одна из этих стран еще не согласилась предоставить ВСУ танки.

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Об этом сообщило немецкое издание Spiegel.

Отвечая на вопрос, будет ли Германия поставлять Leopard 2, Писториус сказал, что этот вопрос обсуждал канцлер Олаф Шольц с президентом США Джозефом Байденом.

"Я почти уверен, что мы получим решение по этому поводу в течение следующих нескольких дней. Я не могу сказать вам сегодня, как это будет выглядеть", — отметил он.

Известно, что Министерство обороны США в настоящее время "не считает целесообразным" предоставить Киеву танки Abrams.

"На данный момент просто нет смысла предоставлять украинцам этот инструмент из-за трудностей с их обслуживанием", - заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

В последнее время фиксируются факты, что Германия действует в координации с США. Так, СМИ сообщали, что якобы Шольц готов одобрить поставки танков Leopard в Украину, если и США передадут ей танки Abrams.

В свою очередь Европейский парламент принял отчет, в котором содержится призыв лично к Шольцу одобрить поставки танков Leopard 2 Украине "без дальнейшего промедления".

Напомним, что 20 января на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии должно состояться очередное заседание контактной группы министров обороны стран-союзниц Украины по оказанию ей военной помощи. По данным издания Politico, в этот день США объявят о новом крупном пакете вооружений для Украины, но танков в нем не будет.