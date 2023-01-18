Европарламент призвал Шольца одобрить передачу Украине танков Leopard

Европейский парламент призывает к немедленному развертыванию современного оружия и систем противовоздушной обороны нового поколения, а канцлера Германии Олафа Шольца - без дальнейших проволочек поставить основные боевые танки Leopard 2 Украине.

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Об этом, в частности говорится в ежегодном отчете за 2022 год о реализации ЕС общей политики безопасности и обороны, одобренном в среду 459 голосами против 93 при 85 воздержавшихся, сообщает пресс-служба Европарламента.

В отчете подчеркивается, что Украина защищает свою территориальную целостность в пределах своих международно признанных границ и остро нуждается в военной помощи и тяжелом вооружении, чтобы выиграть войну.

Также в нем приветствуются новые инициативы ЕС по укреплению европейской безопасности и обороны, в частности Версальская декларация, "Стратегический компас", совместное заявление о пробелах в оборонных инвестициях и предложение Еврокомиссии о регулировании, стимулирующем совместные закупки.

Отмечается, что государства-члены ЕС должны продолжать развивать политику и возможности союща в сфере киберзащиты и устанавливать партнерские отношения в области безопасности и обороны с партнерами-единомышленниками по всему миру.

Кроме того, Европарламент одобрил и ежегодный отчет о общей внешней политике и политике безопасности. За это проголосовали 407 депутатов, в то же время 92 высказались против, а 142 воздержались.

В нем европарламентарии, в частности, предупреждают, что за реакцией ЕС на агрессивную войну России против Украины внимательно следят автократии всего мира, и она сильно повлияет на их поведение на международной арене.

Согласно докладу, ЕС и его страны-члены должны увеличить свою военную, политическую и гуманитарную помощь Украине и укрепить свою оборону в противодействии российским угрозам европейской безопасности.

Они также призывают ЕС использовать положения договора о ЕС, которые позволили бы Европейскому совету принимать определенные решения, не имеющие военных последствий, в частности касающиеся санкций и прав человека, квалифицированным большинством, а не единогласием.

В отчете содержится и призыв к институтам ЕС внести предложение относительно того, как ЕС мог бы обеспечить себе постоянное место во всех многосторонних форумах, включая Совет безопасности ООН.

Также депутаты указывают, что безопасность ЕС тесно связана с ускорением процесса его расширения, соблюдением критериев вступления и реформированием политики соседства. Они призывают союз стать менее зависимым от энергоресурсов и других критически важных для инфраструктуры материалов, которые импортируются из третьих стран, в частности тех, которые не разделяют ценности ЕС или с которыми ЕС находится в состоянии системного соперничества.

Напомним, что Польша намерена передать Украине роту немецких танков Leopard. В правительстве же Германии 13 января заявили, что не против этого, но все еще ждут запроса со стороны Польши.

В свою очередь, как передает "Интерфакс-Украина", глава немецкого правительства Шольц на всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 18 января, отвечая на вопрос о поставках танков Leopard 2 Украине, заявил, что Германия продолжит оказывать сильную военную поддержку Украине, но "никогда ничего не делает одна", а обсуждает и делает это с партнерами, "особенно США".

При этом канцлер добавил, что украинцы могут рассчитывать на поддержку Германии в своей мужественной борьбе, но Германия также будет "избегать войны между РФ и НАТО". Он также добавил, что Германия и все поддерживающие украинцев страны хотят, чтобы "Украина могла стать независимым, свободным демократическим государством, которое присоединится к ЕС".

Источник фото: ua.depositphotos.com