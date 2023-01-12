Решение Германии по поставкам Украине танков зависит от указаний США, — Politico

Канцлер Германии Олаф Шольц все еще сомневается в передаче Киеву тяжелого оружия, в частности, танков, потому что ждет пока президент США Джозеф Байден озвучит свою позицию по этому поводу.

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Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на немецких чиновников, рассказавших об этом на условиях анонимности.

Основной проблемой для Шольца стало решение других союзников по НАТО передать Украине танки – Великобритании и Польши. Однако позиция Варшавы и Лондона не влияет на Шольца, не желающего передавать Украине немецкую бронетехнику, не получив соответствующих указаний от Вашингтона.

Пресс-секретарь Шольца Штеффен Хебештрайт официально заявил 11 января, что планы Великобритании поставить Украине танки Challenger 2 британского производства не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор отклоняло все призывы к Берлину передать Киеву мощные немецкие танки Leopard 2.

Хотя таким образом Германия могла бы поддержать Польшу, которая окончательно уже приняла решение передать ВСУ роту танков Leopard 2.

Хебештрайт добавил, что ему не известно ни о каких официальных запросах стран-партнеров относительно совместной поставки танков Leopard украинской армии.

Напомним, аналогичная ситуация была и с ПВО Patriot. Украина долго просила Patriot и у других союзников, в частности, у Германии. Но Берлин отказывался, пока США не решили передать системы.

Так, прессслужба Белого дома 6 января сообщила, что Шольц во время разговора с Байденом заявил, что Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке Украине дополнительной батареи Patriot.