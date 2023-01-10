Франция и Польша убеждают Германию отправить в Украину танки Leopard

Франция и Польша пытаются убедить Германию разблокировать поставки в Украину современных боевых танков Leopard 2.

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Об этом сообщает Politico.

Франция и Польша убеждают Германию предоставить танки Leopard для Украины. Франция непублично давит на Германию, чтобы та согласилась на отправку танков в преддверии совместного саммита стран 22 января.

"Украинцы действительно хотят получить Leopard, потому что их много на складах по всей Европе. Поскольку производитель танков – немецкая компания Krauss-Maffei Wegmann, их отправка в Украину нуждается в разрешении на реэкспорт от страны-производителя, то есть Германии", - пояснил французский чиновник.

Одним из элементов давления на Германию было заявление президента Эммануэля Макрона о поставках французских колесных танков.

"Между Макроном и Зеленским есть договоренность, чтобы снять нежелание США и Германии на отправку танков", – добавил французский чиновник.

В Польше отметили, что существует "коалиция стран" со составами Leopard 2 по всей Европе. Однако эти танки производит немецкая компания, поэтому требуется разрешение Германии.

"Польша может передать Leopard только в коалиции стран", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, добавив, что переговоры с другими странами о создании такого альянса продолжаются.

"Я говорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем пару недель назад в Брюсселе, и я думаю, что мы можем узнать больше об этом в ближайшие дни", - сказал Моравецкий.

Кроме того, по данным источника Politico, Киев обращался в Париж с просьбой предоставить французские боевые танки Leclerc. Эта просьба уже рассматривается правительством Франции, но там высказали оговорки относительно их ремонта и эксплуатации, потому что Leclerc уже снят с производства. В то же время, Франция готова предоставить эти танки союзникам в НАТО взамен техники, которую те передадут Украине.

Снабжение современных западных танков, таких как Leopard 2, было бы большим толчком для украинской армии, поскольку союзники Киева до сих пор были готовы отправлять только старые советские танки, все еще находившиеся на складах стран Восточной Европы.

Ранее Германия категорически отказывалась передать Украине танки Leopard. Но недавно глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штарк-Циммерман по итогам рабочего визита в Вашингтон заявила, что Украина должна получить Leopard.