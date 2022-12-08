Голова оборонного комітету Бундестагу: Україна має отримати танки Leopard 2

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнесс Штарк-Циммерман за підсумками робочого візиту до Вашингтону заявила, що США очікують від Німеччини передачу Україні танків Leopard 2.

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Про це Штарк-Циммерман повідомила у Twitter

"Це було підтверджено мені і під час мого візиту до Вашингтона у всіх моїх дискусіях у Держдепартаменті, Конгресі та в Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов'язання. Ми не повинні кидати Україну. Їм потрібні танки", — підкреслила Штарк- Циммерман.

Нагадаємо, Європарламент ще в жовтні із закликом збільшити військову допомогу Україні звертався до "європейських країн, що вагаються", маючи на увазі Німеччину.

Йшлося про бойові танки Leopard німецького виробництва, які українська сторона вже довгий час намагається отримати від Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц наразі відмовляється постачати таку зброю. Нещодавно він заявив, що Німеччина хоче зосередитися на забезпеченні систем протиповітряної оборони та артилерії.

Крім того, Польща пропонувала Німеччині передати ЗРК Patriot Україні, однак наразі Берлін не готовий приймати таке рішення.