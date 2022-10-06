Європарламент вимагає збільшення військової допомоги Україні

Депутати Європарламенту опублікували резолюцію, в якій закликають усі країни та міжнародні організації значно збільшити свою військову допомогу Україні.

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Документ опублікували на сайті Європарламенту. За резолюцію проголосувало близько 500 депутатів, проти – 26.

Європарламентарі звертаються до держав-членів ЄС, які "вагаються", з вимогою надати свою справедливу частку необхідної військової допомоги, яка допоможе Україні завершити війну.

Крім того, в резолюції йдеться, що Європарламент закликає країни-члени ЄС та міжнародних партнерів підготувати швидку та рішучу відповідь, якщо Росія завдасть ядерного удару по Україні.

"Нещодавні погрози Росії застосувати ядерну зброю є безвідповідальними та небезпечними. Будь-які спроби Росії представити атаки на окуповані території як напад на саму Росію, а отже, як підставу для ядерного нападу, є незаконними та безпідставними та не стримають Європейський Союз від подальшої допомоги Україні в самообороні", — попереджають депутати.

У резолюції євродепутати також заявляють, що результати фіктивних "референдумів", в Донецькій, Херсонській, Луганській та Запорізькій області, є "недійсними" та закликають країни Євросоюзу запровадити додаткові суворі санкції.

Зазначимо, що за інформацією німецького видання ZEIT ONLINE, звертаючись до європейських країн, які "вагаються", Європарламент, зокрема має на увазі Німеччину.

Йдеться про бойові танки Leopard німецького виробництва, які українська сторона вже довгий час намагається отримати від Німеччини.

Канцлер Олаф Шольц наразі відмовляється постачати таку зброю. Нещодавно він заявив, що Німеччина хоче зосередитися на забезпеченні систем протиповітряної оборони та артилерії.

Загалом Європа почала знижувати обсяги військової допомоги Україні. Упродовж липня шість найбільших європейських країн уперше від початку широкомасштабного вторгнення Росії не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військові допомоги. Серед них - Німеччина та Франція.