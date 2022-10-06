Европарламент требует увеличения военной помощи Украине

Депутаты Европарламента опубликовали резолюцию, в которой призывают все страны и международные организации значительно увеличить свою военную помощь Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ был опубликован на сайте Европарламента. За резолюцию проголосовало около 500 депутатов, против – 26.

Европарламентарии обращаются к "колеблющимся" государствам-членам с требованием предоставить свою справедливую долю необходимой военной помощи, которая поможет Украине завершить войну.

Кроме того, в резолюции говорится, что Европарламент призывает страны-члены ЕС и международных партнеров подготовить быстрый и решительный ответ на случай, если Россия нанесет ядерный удар по Украине.

"Недавние угрозы России применить ядерное оружие безответственны и опасны. Любые попытки России представить атаки на оккупированные территории как нападение на саму Россию, а значит, как основание для ядерного нападения, являются незаконными и безосновательными и не сдержат Европейский Союз от дальнейшей помощи Украине в самообороне", - предупреждают депутаты.

В резолюции евродепутаты также заявляют, что результаты фиктивных "референдумов", в Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской области являются "недействительными" и призывают страны Евросоюза ввести дополнительные строгие санкции.

Отметим, что по информации немецкого издания ZEIT ONLINE, обращаясь к "колеблющимся" европейским странам, Европарламент, в частности, имеет в виду Германию.

Речь идет о боевых танках Leopard немецкого производства, которые украинская сторона уже давно пытается получить от Германии.

Канцлер Олаф Шольц отказывается поставлять такое оружие. Недавно он заявил, что Германия хочет сосредоточиться на обеспечении систем противовоздушной обороны и артиллерии.

В целом, Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи. Среди них – Германия и Франция.