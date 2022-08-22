Боятся, что РФ нападет: Германия отказывается увеличивать поставки оружия Украине

Министерство обороны Германии официально отвергло предложение депутатов немецкого парламента от правящей коалиции поставлять Украине больше оружия, потому что опасается, что это приведет к снижению уровня оборонных возможностей страны.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Германии Арно Колац, передает Welt.

"Увеличение поставок ослабит Бундесвер и поставит под угрозу способность Германии выполнить свои обязательства перед партнерами по НАТО в случае нападения на одного из них. Мы должны быть готовы к тому, что Путин может использовать любую слабость и даже временный пробел в оборонной готовности". НАТО", - заявил представитель военного ведомства.

Вскоре после этого сообщения канцлер Олаф Шольц заявил, что "Германия продолжит поддерживать Украину оружием для защиты суверенитета и территориальной целостности".

В целом, Европа начала снижать объемы военной помощи Украине. В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи. Среди них – Германия и Франция.

В последний раз сообщалось о военной помощи от Германии в начале августа. Тогда страна передала Украине реактивные системы залпового огня MARS II.