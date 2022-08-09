Экономика Германии потеряет 265 млрд долларов до 2030 из-за войны и высоких цен на энергоносители

Экономика Германии может до 2030 года потерять 265 млрд долларов из-за вторжения России в Украину и высоких цен на энергоносители. Об этом пишет Reuters ссылаясь на Институт исследований занятости (IAB).

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По сравнению с ожиданиями мирной Европы, валовой внутренний продукт (ВВП) Германии с поправкой на цены в следующем году будет на 1,7% ниже, а число занятых сократится примерно на 240 тыс. человек, говорится в исследовании, опубликованном 9 августа.

Ожидается, что уровень занятости останется примерно на этом уровне до 2026 года, когда экспансивные меры постепенно начнут перевешивать негативные последствия и приведут к тому, что к 2030 году число работающих по найму увеличится примерно на 60 тыс. человек.

Одним из больших проигравших будет индустрия HoReCa, которая уже сильно пострадала от пандемии коронавируса и, вероятно, ощутит на себе снижение покупательной способности потребителей. Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также могут пострадать особенно сильно.

Согласно исследованию, если цены на энергоносители, которые к настоящему времени подскочили на 160%, снова удвоятся, объем производства Германии в 2023 году будет почти на 4% ниже, чем он был бы без войны. Согласно этим предположениям, через три года будет занято на 660 тыс. человек меньше, а в 2030 году — еще на 60 тыс. человек, говорится в сообщении.

Отметим, что до российского вторжения в Украину Германия была главным потребителем российских энергоресурсов.

Вместе с тем с 1 августа Германия прекратила закупки российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.