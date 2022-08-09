Економіка Німеччини втратить 265 млрд доларів до 2030 через війну та високі ціни на енергоносії

Економіка Німеччини може до 2030 року втратити 265 млрд доларів через вторгнення Росії в Україну та високі ціни на енергоносії. Про це пише Reuters з посиланням на Інститут досліджень зайнятості (IAB).

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Порівняно з очікуваннями мирної Європи, валовий внутрішній продукт (ВВП) Німеччини з поправкою на ціни наступного року буде на 1,7% нижчим, а кількість зайнятих скоротиться приблизно на 240 тис. осіб, йдеться у дослідженні, опублікованому 9 серпня.

Очікується, що рівень зайнятості залишиться приблизно на цьому рівні до 2026 року, коли експансивні заходи поступово почнуть переважувати негативні наслідки та призведуть до того, що до 2030 року кількість працюючих за наймом збільшиться приблизно на 60 тис. осіб.

Одним із великих програли буде індустрія HoReCa, яка вже сильно постраждала від пандемії коронавірусу і, ймовірно, відчує на собі зниження купівельної спроможності споживачів. Енергоємні галузі, такі як хімічна промисловість та виробництво металів, також можуть постраждати особливо сильно.

Згідно з дослідженням, якщо ціни на енергоносії, які на сьогодні підскочили на 160%, знову подвоїться, обсяг виробництва Німеччини в 2023 році буде майже на 4% нижчим, ніж він був би без війни. Згідно з цими припущеннями, через три роки буде зайнято на 660 тис. осіб менше, а в 2030 році ще на 60 тис. осіб, йдеться в повідомленні.

До російського вторгнення в Україну Німеччина була головним споживачем російських енергоресурсів.

Водночас з 1 серпня Німеччина припинила закупівлю російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти, що ознаменує серйозну зміну джерела енергопостачання країни.