В Германии озвучили даты прекращения поставок угля и нефти из России

С 1 августа Германия прекращает закупки российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти, что ознаменует серьезное изменение источника энергоснабжения страны.

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Об этом сообщил замминистра финансов Германии Йорг Кукис, пишет Reuters.

По его словам, ключевой задачей на будущее будет заполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров газа в год, которые поставляет Россия.

"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь", — сказал он на Сиднейском энергетическом форуме.

По его словам, ранее Россия поставляла в Германию 40% угля и 40% нефти.

"Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости — дело не тривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", — заявил Кукис.

Германия быстро развивает терминалы для импорта сжиженного природного газа (СПГ), чтобы помочь заполнить пробел в поставках газа, но он подчеркнул, что, хотя Соединенные Штаты и Катар могут вместе поставить около 30 миллиардов кубометров газа в Европу, это все еще оставляет огромный пробел. .

"Мы не можем просто представить себе эту проблему", — сказал Кукис.

Он подчеркнул, что, хотя Германия недавно приняла законодательство для ускорения разработки проектов в области возобновляемых источников энергии, газ остается одним из основных энергоресурсов.

Отметим, в связи с сокращением поставок российского газа Германия введет дополнительные меры для экономии голубого топлива. Согласно плану правительства, в целях экономии газа должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии