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Европа начала снижать объемы военной помощи Украине
В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи.
Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, отслеживающего процесс военной помощи Украине.
Кристоф Требеш – руководитель группы, занимающейся отслеживанием поддержки Украины, отметил, что, по данным института, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению обязательств европейских стран по оказанию военной помощи Украине.
Издание отмечает, что военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о "решительном наступлении" ВСУ, и война вступила в критическую фазу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
За июль шесть самых больших стран Европы не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это в первый раз с начала войны. Полный список стран-отказников издания не публикует, но уточняет, что среди них - Германия и Франция.
Издание также отмечает, что союзники на прошлой неделе в Копенгагене обязались оказать военной помощи Украине на 1,5 миллиарда евро. Требеш заявил, что сумма "мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях".
Отметим, авторитетные американские эксперты по нацбезопасности, военные, дипломаты и бывшие чиновники написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали немедленно нарастить военную помощь Украине.