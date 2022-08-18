Европа начала снижать объемы военной помощи Украине

В течение июля шесть крупнейших европейских стран впервые с начала широкомасштабного вторжения России не предложили Украине новых обязательств по оказанию военной помощи.

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Об этом пишет американское издание Politico, ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики, отслеживающего процесс военной помощи Украине.

Кристоф Требеш – руководитель группы, занимающейся отслеживанием поддержки Украины, отметил, что, по данным института, с конца апреля наблюдается тенденция к снижению обязательств европейских стран по оказанию военной помощи Украине.

Издание отмечает, что военные поставки Украине ослабевают как раз в момент, когда речь идет о "решительном наступлении" ВСУ, и война вступила в критическую фазу.

За июль шесть самых больших стран Европы не предложили Украине никаких новых военных обязательств. И это в первый раз с начала войны. Полный список стран-отказников издания не публикует, но уточняет, что среди них - Германия и Франция.

Издание также отмечает, что союзники на прошлой неделе в Копенгагене обязались оказать военной помощи Украине на 1,5 миллиарда евро. Требеш заявил, что сумма "мизерна по сравнению с тем, о чем договаривались на предыдущих конференциях".

Отметим, авторитетные американские эксперты по нацбезопасности, военные, дипломаты и бывшие чиновники написали открытое письмо президенту США Джо Байдену, в котором призвали немедленно нарастить военную помощь Украине.