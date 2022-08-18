Експерти закликали Байдена озброїти Україну, поки не пізно

Авторитетні американські експерти з нацбезпеки, військові, дипломати та колишні посадовці написали відкритого листа до президента США Джо Байдена, в якому закликали негайно наростити військову допомогу Україні.

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Їхнє звернення опублікувало видання The Hill.

У тексті заяви зазначається, що хоча адміністрації президента США Джо Байдена вдалося успішно об’єднати союзників країни для надання Україні суттєвих обсягів військової допомоги, досі не вдалося оформити достатній стратегічний наратив для того, аби уряди зберегли суспільну підтримку участі країн НАТО у цьому процесі у довгостроковій перспективі.

Експерти наголошують, що війна українців проти Росії досягла свого апогею і підтримати Україну — в інтересах США.

"Надаючи допомогу достатню для того, щоб зупининити лінію фронту, але не відбити території, які захопила Росія, адміністрація Байдена може незумисно "вирвати поразку з пащі перемоги. Через надмірну обережність з метою не спровокувати ескалацію з боку РФ (конвенційну чи ядерну) ми, насправді, уступаємо ініціативу президентові рф владіміру путіну і зменшуємо тиск на москву, який має змусити її припинити агресію і серйозно хотіти переговорів", — зазначили підписанти заяви.

Вони наголошують, що в імперіалістичній війні Кремля йдеться не лише про геноцид та дії, спрямовані на те, щоб знищити українців як політичну націю, але ця війна – явна загроза безпеці й добробуту США. Тож американські принципи та інтереси вимагають якнайрішучішої реакції, щоб примусити РФ відступити якнайближче до меж станом на лютий і зробити ціну за війну достатньо "дорогою", щоб стримати країну-агресора від третього вторгнення.

"Саме зараз, коли російські сили намагаються перегрупуватися на сході та запобігти спробі України відвоювати Херсон на півдні, союзники мають надати Києву ту зброю, яка забезпечить перевагу", - йдеться у заяві.

У ній підкреслюється, що російські посадовці не раз дали зрозуміти – якщо РФ доб’ється свого в Україні, то під загрозою опиняються союзники США у Балтії та інші країни регіону.

"З необхідною зброєю та економічною підтримкою Україна здатна завдати поразки Росії. А якщо це станеться – менша ймовірність, що нашим військовим доведеться ризикувати своїми життями, захищаючи союзників під гарантіями США, яким теж погрожує Росія", – зауважують підписанти заяви.

На їхню думку, поразкою Путіна можна вважати сценарій, коли Україна вистоїть як незалежна й економічно життєздатна країна. У найкращому варіанті – щоб Україна повернула усі території, захоплені від 24 лютого, та землі, які Росія відхопила у неї 2014 року, включно з Кримом.

У заяві наголошується, що мир можливий лише тоді, коли Путін усвідомить, що зазнав явної поразки і більше не може досягти своїх цілей – силою взяти під контроль Україну чи будь-яку іншу державу.

Водночас вказується, що поразкою України і США можна вважати сценарій, якщо Захід підштовхне Україну до відмови від певних територій в обмін на припинення вогню. А перемир’я не покладе край агресії РФ чи окупації українських територій – це просто дасть Кремлю перепочинок, щоб закріпити свої здобутки і знову поновити наступ.

"Адміністрація Байдена має діяти швидше й більш стратегічно у реагуванні на запити України на певні види озброєння. І коли ухвалюється рішення надати більш складні системи – як HIMARS – їх треба давати у більшій кількості, щоб досягти якнайбільшого результату на полі бою. Україні потрібні далекобійні системи, щоб зривати російський наступ, зокрема логістику, постачання палива та боєприпасів. А це означає, що США мають надати ракети ATACMS з дальністю 300 км, які дозволять бити по російських військових цілях будь-де на території України, включно з Кримом", – наголосили експерти.

На їхню думку, хоча Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз, варто пам’ятати, що США також ядерна держава, і було би стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування більше не працює.

"Ставки для нас, наших союзників та України дуже зрозумілі. Не треба дурити себе. Можна думати, що ми з кожним днем, коли відкладаємо надання Україні необхідної для перемоги зброї, уникаємо конфронтації з Кремлем. Але ми, навпаки, збільшуємо ймовірність того, що знову зіткнемося з цією небезпекою у ще менш вигідних умовах. Розумний і завбачливий підхід – зупинити агресивні наміри Путіна щодо України, і зробити це зараз, коли це дійсно може змінити ситуацію", – резюмували підписанти.

Співавтори колонки - колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк; колишня посадовиця Держдепу і Пентагону Дібра Кейган; колишній посол у Фінляндії і Туреччині Ерік Едельман, доктор Евелін Фаркас - екс-заступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії; посол Деніел Фрід - колишній заступник держсекретаря з питань Європи; колишній посол США в Україні Джон Гербст; екскомандувач армії США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес; колишній посол у Німеччині Джон Корнблум; колишній заступник держсекретаря Девід Крамер; колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал; колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл; експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стефен Сестанович; колишній співробітник розвідки США, безпековий експерт Джон Сайфер; колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович; колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер; колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії і НАТО Александр Вершбоу.

Зазначимо, президент США Джозеф Байден санкціонував додатковий пакет допомоги на суму до $1 млрд для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, нещодавно також сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали президента Джозефа Байдена посилити тиск на російського лідера Володимира Путіна та визнати Росію державою-спонсором тероризму.