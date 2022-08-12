В Україну прибули нові системи MLRS

В Україну 12 серпня прибули з Великобританії нові системи M270 MLRS. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков і додав, що незабаром будуть й інші "подарунки".

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Очільник Міноборони підкреслив, що українські військові вже вміють використовувати MLRS на полі бою і незабаром нову зброю доставлять на фронт.

"Великобританія обіцяла, Великобританія виконана! В Україну прибули нові РСЗВ М270. Завдяки державному секретарю Великобританії з питань оборони Бену Воллесу і громадянам королівства. Ваша підтримка надзвичайно важлива для України. Наша армія вміло використає це "поповнення" на полі бою", — написав Резніков.

Зазначимо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що саме MLRS-системи допоможуть ЗСУ взяти під контроль українську частину акваторії Чорного моря.

За словами деяких військових експертів, MLRS можна назвати аналогом системи HIMARS, яка вже зарекомендувала себе на фронті.