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Байден підписав меморандум про виділення Україні $550 млн допомоги на безпеку
Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги у розмірі $550 млн, повідомляє пресслужба Білого Дому.
"Я делегую державному секретареві повноваження… розпорядитися про виділення до $550 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні", – йдеться в опублікованому документі.
Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для відомих реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.
Нагадаємо, нещодавно до України прибула чергова партія американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) у числі чотирьох штук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом понад 20 систем HIMARS.
Пізніше голова комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт повідомив, що США та союзники передадуть Україні 25-30 HIMARS та MLRS M270.