Байден підписав меморандум про виділення Україні $550 млн допомоги на безпеку

Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання Україні військової допомоги у розмірі $550 млн, повідомляє пресслужба Білого Дому.

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"Я делегую державному секретареві повноваження… розпорядитися про виділення до $550 млн на оборонні товари та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту та навчання, надати допомогу Україні", – йдеться в опублікованому документі.

Україна отримає 75 тис. снарядів для гаубиць M777, а також ракети для відомих реактивних систем HIMARS. Це вже 17-й пакет допомоги від США.

Нагадаємо, нещодавно до України прибула чергова партія американських високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) у числі чотирьох штук.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що США та їхні союзники зобов'язалися передати Україні загалом понад 20 систем HIMARS.

Пізніше голова комітету з питань збройних сил Палати представників Конгресу США Адам Сміт повідомив, що США та союзники передадуть Україні 25-30 HIMARS та MLRS M270.