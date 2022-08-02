Байден подписал меморандум о выделении Украине $550 млн помощи на безопасность

Президент США Джо Байден подписал меморандум о предоставлении Украине военной помощи в размере $550 млн, сообщает пресс-служба Белого Дома.

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"Я делегирую государственному секретарю полномочия… распорядиться о выделении до $550 млн на оборонные товары и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение, оказание помощи Украине", – говорится в опубликованном документе.

Украина получит 75 тысяч снарядов для гаубиц M777, а также ракеты для известных реактивных систем HIMARS. Это уже 17 пакет помощи от США.

Напомним, что недавно в Украину прибыла очередная партия американских высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) в числе четырех штук.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что США и их союзники обязались передать Украине более 20 систем HIMARS.

Позже глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что США и союзники передадут Украине 25-30 HIMARS и MLRS M270.