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Україна сама деблокує Чорне море, якщо отримає систему MLRS, - Подоляк
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної зброї для деблокування Чорного моря.
Подоляк підкреслив, що через блокування Росією українських портів світ може зіткнутися з голодом, оскільки 1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак продовольства. Про це він написав у Twitter.
"1,6 млрд людей можуть почати недоїдати через брак продовольства. Сотні мільйонів виявляться за межею бідності через зростання цін. The Economist прогнозує наслідки російської агресії і пропонує миру домовитися з РФ та Україною про міжнародні конвої продовольчих вантажів у Чорному морі", - написав він.
Подоляк зазначив, що Україна пропонує не торгуватися з країною-агресором, а домовитися про передачу Україні MLRS-систем для розблокування Чорного моря.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Торгуватися з країною, яка взяла в заручники сотні мільйонів людей? У нас є найкраща ідея: світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної зброї для деблокування Чорного моря. Далі ми все зробимо самі", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, що Зеленський розповів, скільки зерна росіяни заблокували у портах України.