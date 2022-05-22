Росія перекидає на Донбас машини "Термінатор", - розвідка Британії

Єдина рота бойових машин підтримки танків БМП-Т "Термінатор", що діє в Росії, ймовірно, була перекинута на Сєвєродонецьке напрям наступу на Донбас.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що така техніка була на озброєнні лише Центрального угруповання військ (CGF), яке раніше зазнало великих втрат, не зумівши прорватися на схід від Києва на першому етапі вторгнення армії країни-агресора.

Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час афганської та чеченської воєн.

Термінатор - російська бойова машина підтримки танків, призначена для дії у складі танкових формувань з метою ураження протитанкових засобів противника: для придушення живої сили противника, оснащеної гранатометами, протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю.

"Однак за наявності максимум десяти "Термінаторів", вони навряд чи вплинуть на кампанію в районі Сєверодонецька", - зазначають у розвідки Британії.

Зазначимо, раніше у розвідці Британії заявили, що Росія, ймовірно, відчуває нестачу відповідних розвідувальних БПЛА для виконання цього завдання, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей внаслідок санкцій.