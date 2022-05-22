- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Россия перебрасывает на Донбасс машины "Терминатор", - разведка Британии
Единственная действующая в России рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор", вероятно, была переброшена на Северодонецкое направление наступления на Донбасс.
Об этом говорится в отчете британской разведке.
Отмечается, что такая техника была на вооружении только Центральной группировки войск (CGF), которая ранее понесла большие потери, не сумев прорваться к востоку от Киева на первом этапе вторжения армии страны-агрессора.
Россия разработала "Терминатор" после того, как осознала необходимость обеспечения специальной защиты основных боевых танков, использовавшихся во время афганской и чеченской войн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Терминатор" — российская боевая машина поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника: для подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием.
"Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов", они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию в районе Северодонецка", - отмечают в разведки Британии.
Отметим, ранее в разведке Британии заявили, что Россия, вероятно, испытывает нехватку подходящих разведывательных БПЛА для выполнения этой задачи, что усугубляется ограничениями ее внутренних производственных мощностей в результате санкций.