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Российские войска штурмовали Северодонецк с четырех направлений
Российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили. Армия РФ вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции", - отметил Гайдай.
Противник также вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также армия страны-агрессора продолжала артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов.
"Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - сообщил Гайдай.
Отметим также, что 21 мая Гайдай сообщил об обстреле химзавода "Азот" в Северодонецке. По его словам, там произошло возгорание градирни, однако пожар ликвидировали, и пламя не распространилось на производственные цеха.