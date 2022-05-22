Российские войска штурмовали Северодонецк с четырех направлений

Российские оккупанты пытались прорваться к Северодонецку с четырех направлений, получили отпор и отступили. Армия РФ вела наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Сразу с четырех направлений пытались ворваться в Северодонецк россияне, но получили достойный отпор и отошли на предыдущие позиции", - отметил Гайдай.

Противник также вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового.

Также армия страны-агрессора продолжала артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов.

"Пострадал почти каждый подконтрольный населенный пункт. Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста вблизи железнодорожного вокзала. Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, которые фотографировали военную технику. Ими будет заниматься СБУ", - сообщил Гайдай.

Отметим также, что 21 мая Гайдай сообщил об обстреле химзавода "Азот" в Северодонецке. По его словам, там произошло возгорание градирни, однако пожар ликвидировали, и пламя не распространилось на производственные цеха.