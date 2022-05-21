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Оккупанты в очередной раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском
При этом сообщение между Лисичанском и Северодонецком есть.
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Российские оккупанты во второй раз взорвали мост, который соединяет Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Орки разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. Это уже вторично. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году", - пишет Гайдай.
Он отметил, что сообщение между Лисичанском и Северодонецком есть.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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