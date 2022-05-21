Оккупанты в очередной раз разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском

При этом сообщение между Лисичанском и Северодонецком есть.

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Российские оккупанты во второй раз взорвали мост, который соединяет Северодонецк и Лисичанск. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки разрушили мост между Северодонецком и Лисичанском. Это уже вторично. В июле 2014 года при освобождении Лисичанска боевики взорвали пролет моста во время отступления. С тех пор сообщение между двумя стотысячными городами было затруднено. Мост был восстановлен в 2016 году", - пишет Гайдай.

Он отметил, что сообщение между Лисичанском и Северодонецком есть.

Напомним, что в "фильтрационных лагерях" на оккупированной Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин.