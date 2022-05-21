Военные показали фото последствий удара по ОПЗ (ФОТО, ВИДЕО)

В результате удара российской армии крылатой ракетой воздушного базирования по заводу-производителю удобрений в Одесской области 20 мая на его территории образовалась воронка диаметром 12 и глубиной три метра.

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Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, продемонстрировавшее также фото и видео последствий удара. При этом указано, что "разрушены промышленные объекты".

"Произошел взрыв, возник пожар. Но подразделения ГСЧС его быстро ликвидировали. Ни пострадавших, ни угрозы природной среде и здоровью гражданского населения нет", - сказано в сообщении.

Следователи управления Службы безопасности Украины в Одесской области открыли по факту происшествия производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате удара "высокоточными" ракетами воздушного базирования на Одесском припортовом заводе были уничтожены хранилища с топливом, якобы предназначенным "для бронетехники украинских националистов".

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Отметим при этом, что глава расположенной неподалеку Николаевской области Виталий Ким накануне вечером сообщил, что "ракеты попали туда, куда попали, есть запах аммиака", однако ГСЧС заверяет, что его концентрация минимальна, потому ничего страшного в этом нет.

В свою очередь, спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук утром в субботу, до появления информации, что речь идет об ОПЗ, обтекаемо прокомментировал сообщение Кима, заявив, что "никаких угроз населению вследствие ракетной атаки рашистов накануне нет, черноморский воздух пахнет приближением украинской победы".

Отметим, что мэр Южного Владимир Новацкий еще в первый день войны 24 февраля предупреждал о возможности нанесения Россией ударов по ОПЗ, что может вызвать техногенную катастрофу из-за наличия аммиака на предприятии, и советовал жителям уехать из города в сельскую местность.

2 апреля Новацкий сообщил, что ОПЗ "попал под консервацию", а его сотрудники были отправлены в бессрочные отпуска.