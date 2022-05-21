Військові показали фото наслідків удару по ОПЗ (ФОТО, ВІДЕО)

Внаслідок удару російської армії крилатою ракетою повітряного базування по заводу-виробнику добрив в Одеській області 20 травня на його території утворилася вирва діаметром 12 і завглибшки 3 метри.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України, що продемонструвало також фото та відео наслідків удару. При цьому зазначено, що "зруйновано промислові об'єкти".

"Стався вибух, виникла пожежа. Але підрозділи ДСНС її швидко ліквідували. Ані постраждалих, ані загрози природному середовищу і здоров’ю цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

Слідчі управління Служби безпеки України в Одеській області відкрили за фактом події провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

У свою чергу, в Міністерстві оборони РФ заявили, що внаслідок удару "високоточними" ракетами повітряного базування на Одеському припортовому заводі було знищено сховища з паливом, нібито призначені "для бронетехніки українських націоналістів".

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Зазначимо при цьому, що голова розташованої поряд Миколаївської області Віталій Кім напередодні ввечері повідомив, що "ракети потрапили туди, куди потрапили, є запах аміаку", проте ДСНС запевняє, що його концентрація мінімальна, тому нічого страшного в цьому немає.

У свою чергу, спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук вранці в суботу, до появи інформації, що йдеться саме про ОПЗ, обтічно прокоментував повідомлення Кіма, заявивши, що "жодних загроз населенню внаслідок ракетної атаки рашистів напередодні немає, чорноморське повітря пахне наближенням української перемоги".

Зазначимо, що мер Южного Володимир Новацький ще в перший день війни 24 лютого попереджав про можливість завдання Росією ударів по ОПЗ, що може викликати техногенну катастрофу через наявність аміаку на підприємстві, і радив мешканцям виїхати з міста в сільську місцевість.

2 квітня Новацький повідомив, що ОПЗ "потрапив під консервацію", а його співробітники були відправлені у безстрокові відпустки.