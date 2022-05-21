Благотворительный фонд призывает помочь собрать деньги на дроны для защитников Харькова

Благотворительная организация "Фонд помощи украинским воинам" призывает помочь в обеспечении дронами личного состава сводного батальона Национальной полиции "Запад".

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Как сообщает представитель фонда Руслан Дробот, батальон выполняет защитные функции на Слобожанском направлении в районе Харькова, и ему требуются квадрокоптеры DJI Mavik 3 в количестве двух штук, общая стоимость которых составляет 220 тысяч гривен.

"Имеющиеся модели в подразделении не долетают до нужных точек. Новая модель DJI Mavik 3 гарантирует 15 км. Коптеры нашли в Литве", - отметил он на своей странице в Facebook.

Деньги для оказания помощи Дробот призывает перечислять на счет 4731219646032015 (IBAN - UA523052990000026005006200211). Контактный телефон: 050-132-45-57.

Сама организация находится в Днепре по адресу: улица Даниила Галицкого, 2-А, литер 62-4, комната 4-30.