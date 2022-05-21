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Благодійний фонд закликає допомогти зібрати гроші на дрони для захисників Харкова
Благодійна організація "Фонд допомоги українським воїнам" закликає допомогти у забезпеченні дронами особового складу зведеного батальйону Національної поліції "Захід".
Як повідомляє представник фонду Руслан Дробот, батальйон виконує захисні функції на Слобожанському напрямку в районі Харкова, і йому потрібні квадрокоптери DJI Mavik 3 у кількості двох штук, загальна вартість яких становить 220 тисяч гривень.
"Наявні моделі у підрозділі не долітають до потрібних точок. Нова модель DJI Mavik 3 гарантує 15 км. Коптери знайшли у Литві", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.
Гроші для надання допомоги Дробот закликає перераховувати на рахунок 4731219646032015 (IBAN - UA523052990000026005006200211). Контактний телефон: 050-132-45-57.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сама організація знаходиться у Дніпрі за адресою: вулиця Данила Галицького, 2-А, літер 62-4, кімната 4-30.