В "фильтрационных лагерях" на оккупированной Донетчине находятся почти 4 тысячи мужчин

Оккупанты наращивают темпы вывоза мужчин из разбомбленного Мариуполя в "фильтрационные лагеря".

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По приблизительным данным в таких лагерях в Безымянном и Казачьем Новоазовского района Донецкой области находятся почти 4 тысячи мужчин. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Их количество выросло вдвое только за последние две недели. Также ни один удерживаемый в лагерях не вернулся.

Денисова добавила, что мужчины находятся в ужасных условиях, спят на полу, в духоте и антисанитарии, подвергаются пыткам и издевательствам.

Оккупанты заявляют, что уже в июле-августе они будут "мобилизованы" в ряды незаконных вооруженных формирований ОРДО. Для этого украинских граждан принуждают к написанию заявлений о получении гражданства самопровозглашенной псевдореспублики или России.

Денисова подчеркнула, что захват и пытки заложников являются актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, что Красный Крест зарегистрировал сотни пленных азовцев.