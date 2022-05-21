Все военные, которые были на "Азовсталь", вернутся домой, - Зеленский

По словам президента Украины переговоры о возвращении военных, которые были на “Азовсталь”, зависят от ООН, Красного Креста и РФ.

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Зеленский во время интервью украинским журналистам рассказал, о планах на счет освобождения героев, защитников "Азовсталь".

По его словам все бойцы, которые были на "Азовсталь", вернутся домой.

"Дальше все зависит от Красного Креста, ООН, РФ и обязательств, которые они на себя взяли, что бойцы будут в безопасности и будут ожидать обмена", - говорит он.

Также он добавил, что 90% украинских летчиков погибло во время доставки на "Азовсталь" лекарств, еды, оружия и эвакуации раненых.

Президент подчеркнул, что очень много украинских военных хотели идти деблокировать Мариуполь, зная о 90% риске.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.