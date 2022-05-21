Усі військові, які були на "Азовсталі", повернуться додому, - Зеленський

За словами президента України, переговори про повернення військових, які були на “Азовсталь”, залежать від ООН, Червоного Хреста та РФ.

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Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам розповів про плани щодо звільнення героїв, захисників "Азовсталь".

За його словами, всі бійці, які були на "Азовсталь", повернуться додому.

"Далі все залежить від Червоного Хреста, ООН, РФ та зобов'язань, які вони на себе взяли, що бійці будуть у безпеці і чекатимуть обміну", - говорить він.

Також він додав, що 90% українських льотчиків загинуло під час доставки на "Азовсталь" ліків, їжі, зброї та евакуації поранених.

Президент наголосив, що дуже багато українських військових хотіли йти деблокувати Маріуполь, знаючи про 90% ризик.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна хоче повернути усі окуповані міста, але Росія не хоче повертати нічого. За його словами, війна буде кривавою, але закінчиться дипломатичним шляхом.