Конец войны в Украине будет дипломатическим, - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам заявил, что конец войны будет дипломатическим.

"Пока это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война так сложна и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет у дипломатии. Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет "не вернуть ничего", – заявил Зеленский.

При этом он добавил, что был уверен в победе Украины с первого дня.

Напомним, что Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time.