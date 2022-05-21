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Конец войны в Украине будет дипломатическим, - Зеленский

Конец войны в Украине будет дипломатическим, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем. 

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Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам заявил, что конец войны будет дипломатическим. 

"Пока это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война так сложна и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет у дипломатии. Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет "не вернуть ничего", – заявил Зеленский.

При этом он добавил, что был уверен в победе Украины с первого дня. 

Напомним, что Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time.