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Конец войны в Украине будет дипломатическим, - Зеленский
Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть все оккупированные города, но Россия не хочет возвращать ничего. По его словам война будет кровавой, но закончится дипломатическим путем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам заявил, что конец войны будет дипломатическим.
"Пока это как автомобиль – не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и война так сложна и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка точно будет у дипломатии. Есть вещи, которые мы не сможем завершить иначе, как за столом переговоров. Мы хотим вернуть все, Российская Федерация хочет "не вернуть ничего", – заявил Зеленский.
При этом он добавил, что был уверен в победе Украины с первого дня.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time.