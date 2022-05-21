Кінець війни в Україні буде дипломатичним, - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна хоче повернути усі окуповані міста, але Росія не хоче повертати нічого. За його словами, війна буде кривавою, але закінчиться дипломатичним шляхом.

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Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам заявив, що кінець війни буде дипломатичним.

"Поки це як автомобіль - не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така складна і перемога буде дуже складною. Вона буде кривавою, в бою, але кінцівка точно буде у дипломатії. Є речі, які ми не зможемо завершити інакше, як Ми хочемо повернути все, Російська Федерація хоче "не повернути нічого", - заявив Зеленський.

При цьому він додав, що був упевнений у перемозі України з першого дня.

Нагадаємо, що Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією Time.