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Кінець війни в Україні буде дипломатичним, - Зеленський
Зеленський заявив, що Україна хоче повернути усі окуповані міста, але Росія не хоче повертати нічого. За його словами, війна буде кривавою, але закінчиться дипломатичним шляхом.
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам заявив, що кінець війни буде дипломатичним.
"Поки це як автомобіль - не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така складна і перемога буде дуже складною. Вона буде кривавою, в бою, але кінцівка точно буде у дипломатії. Є речі, які ми не зможемо завершити інакше, як Ми хочемо повернути все, Російська Федерація хоче "не повернути нічого", - заявив Зеленський.
При цьому він додав, що був упевнений у перемозі України з першого дня.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією Time.