Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии Time

Президент Украины Владимир Зеленский занял первое место в ежегодном рейтинге самых влиятельных людей года по версии американского журнала Time. В 2022 году этот статус глава государства получил, набрав более 3,3 миллиона голосов.

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Зеленский занял первое место с 5% голосов. В журнале отмечают, что после полномасштабного вторжения России в Украину президент смог сплотить не только украинцев, но и мировых лидеров.

В издании также заметили, что украинский президент не имел политического опыта до своей каденции, при этом ему удалось достичь больших успехов как лидеру государства во время войны.

На втором месте оказался генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре 2021 года Маск стал "Человеком года 2021" по версии журнала Time за его влияние на "жизнь на Земле и, возможно, жизнь вне Земли".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон занял третье место с 3,4% голосов. За ним идут медицинские работники, которые, как отмечет Time, по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с Covid-19. Президент США Джозеф Байден занял пятое место с 3,1% голосов.

Список TIME100 2022 года виберете редакция Time, его обнародуют 23 мая.