Зеленський став найвпливовішою людиною року за версією Time

Президент України Володимир Зеленський посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time. У 2022 році цей статус глава держави отримав, набравши понад 3,3 мільйона голосів.

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Зеленський посів перше місце із 5% голосів. У журналі зазначають, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну президент зміг об'єднати не лише українців, а й світових лідерів.

У виданні також зауважили, що український президент не мав політичного досвіду до своєї каденції, при цьому йому вдалося досягти великих успіхів як лідеру держави під час війни.

На другому місці опинився генеральний директор Tesla та SpaceX Ілон Маск із 3,5% голосів. У грудні 2021 року Маск став "Людиною року 2021" за версією журналу Time за його вплив на "життя на Землі і, можливо, життя поза Землею".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон посів третє місце із 3,4% голосів. За ним йдуть медичні працівники, які, як зазначає Time, як і раніше, відіграють важливу роль у боротьбі з Covid -19. Президент США Джозеф Байден посів п'яте місце із 3,1% голосів.

Список TIME100 2022 виберете редакція Time, його оприлюднять 23 травня.