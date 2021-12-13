Илон Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time

Бизнесмен, изобретатель, инвестор, миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск получил титул "Человек года — 2021" по версии американского журнал Time. Об этом сообщается в Twitter журнала.

Главный редактор Time Эдвард Фельзенталь, комментируя присвоение нового титула Маску, сказал: "Человек, который оказывает необычайное влияние на жизнь на Земле и потенциально на жизнь вне Земли тоже".

В самом журнале Time отметили, что Маск — "человек, стремящийся спасти нашу планету и помочь нам заселить новую". В журнале считают, что его стартап SpaceX обогнал Boeing и другие компании, чтобы стать важной частью космического будущего Америки.

В Time подчеркивают, что автомобильная компания Tesla Маска контролирует две трети многомиллиардного рынка автомобилей, что сделало бизнесмена владельцем состояния в $250 миллиардов и самым богатым частным лицом в истории.

Уточняем, что в 2021 году людьми года по версии Time были названы Джо Байден и Камала Харрис. Тогда Байдена уже избрали президентом США, а Харрис — вице-президентом США. Но они оба еще официально не вступили в свои полномочия.

Напоминаем, в октябре 2021 года Илон Маск стал богатейшим человеком за все время, что журнал Forbes составляет рейтинги самых состоятельных людей мира.

Маск даже собрался спасти всех людей от голода. Он заявил, что готов продать акции Tesla ради борьбы с голодом в мире. При этом миллиардер потребовал от ООН объяснить, как именно организация планирует использовать его деньги для решения этой проблемы.

Вскоре Всемирная продовольственная программа (WFP), которая входит в систему ООН, подготовила и опубликовала план спасения 42 миллионов человек от голода. На эту цель, по подсчетам организации, нужно $6,6 млрд, часть из которых как раз и пообещал дать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.