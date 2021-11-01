Общество 1 час назад

Илон Маск готов продать акции Tesla ради борьбы с голодом в мире

Илон Маск готов помочь ООН в борьбе с голодом в мире при условии финансовой прозрачности Всемирной продовольственной программы

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск  готов пожертвовать $6 миллиардов с продажи акций Tesla, если это поможет победить голод в мире.

Об этом пишет Фокус.

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В своем Twitter миллиардер ответил директору Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвиду Бизли, который недавно попросил у Маска 6 млрд долларов на борьбу с голодом.

Маск заявил, что если ВПП сможет точно объяснить, как именно 6 млрд спасут мир от голода, он тут же продаст акции Tesla и выполнит просьбу.

Ответ последовал после публикации Дэвида Бизли сообщения об усугублении мирового продовольственного кризиса в условиях пандемии коронавируса.

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"Голод, дестабилизация в странах и массовая миграция — вот что произойдет, если мы не примем меры. Илон Маск, вы только вчера заработали $6 млрд — ровно столько, сколько нам нужно, чтобы предотвратить катастрофу! Пожалуйста, помогите! Я предлагаю вам уникальную возможность спасти 42 миллиона человек от голода", — обратился к бизнесмену Бизли.

Однако Илон Маск выдвинул своеобразное условие директору ВПП. В последующем сообщении в Twitter бизнесмен отметил, что Всемирная продовольственная программа ООН должна быть открыта для прозрачного бухгалтерского учета. Таким образом, общественность сможет увидеть, как именно будут потрачены 6 миллиардов долларов и как эти средства помогут эффективно покончить с голодом в мире.

Отметим, ранее Илон Маск был признан самым богатым человеком в истории по версии Forbes. Журнал оценил его состояние в $271 млрд.

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