Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком за все время, что журнал Forbes составляет рейтинги самых состоятельных людей мира.

Об этом сообщает Forbes.

Благодаря огромной прибыли и большому заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla в понедельник превысила 1 триллион долларов, а генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества.

Forbes оценивает чистую стоимость активов Маска на момент закрытия рынка в понедельник в 271,3 миллиарда долларов, что примерно на 41,7 миллиарда долларов больше, чем в пятницу. За это он может поблагодарить почти 13-процентный скачок акций Tesla плюс более 16 миллионов новых опционов на акции на сумму 16,1 миллиарда долларов, присужденных после последнего отчета Tesla.

Ранее богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes становился основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, чье состояние в июле, по оценке журнала, достигало 212 миллиардов долларов.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg у Маска уже 287 миллиардов долларов, а Безос теперь отстаёт более чем на 90 миллиардов долларов. Когда лидером рейтинга был Джефф Безос, его состояние едва превышало 200 млн долларов. Ни Билл Гейтс, ни Джефф Безос никогда не имели такого состояния, даже с поправкой на инфляцию.

Основатель Microsoft Билл Гейтс ненадолго превысил 100 миллиардов долларов в апреле 1999 года. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более 165 миллиардов долларов.

Когда в 1982 году Forbes впервые начал отслеживать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов на сегодня.

Напомним, Илон Маск продает свой особняк в Калифорнии за $31,99 млн.