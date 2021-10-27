Бизнес 30 минут назад

Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю рейтингов Forbes

Ожидается, что Илон Маск станет первым триллионером

Илон Маск стал самым богатым человеком в мире Илон Маск стал самым богатым человеком в мире
Илон Маск стал самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал богатейшим человеком за все время, что журнал Forbes составляет рейтинги самых состоятельных людей мира.

Об этом сообщает Forbes.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Благодаря огромной прибыли и большому заказу электромобилей компанией Hertz рыночная капитализация Tesla в понедельник превысила 1 триллион долларов, а генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории человечества.

Forbes оценивает чистую стоимость активов Маска на момент закрытия рынка в понедельник в 271,3 миллиарда долларов, что примерно на 41,7 миллиарда долларов больше, чем в пятницу. За это он может поблагодарить почти 13-процентный скачок акций Tesla плюс более 16 миллионов новых опционов на акции на сумму 16,1 миллиарда долларов, присужденных после последнего отчета Tesla.

Читайте также:
Илон Маск: корабль Starship будет готов к первому орбитальному полёту уже в ноябре

Ранее богатейшим человеком за всю историю рейтингов Forbes становился основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, чье состояние в июле, по оценке журнала, достигало 212 миллиардов долларов.

В рейтинге миллиардеров Bloomberg у Маска уже 287 миллиардов долларов, а Безос теперь отстаёт более чем на 90 миллиардов долларов. Когда лидером рейтинга был Джефф Безос, его состояние едва превышало 200 млн долларов. Ни Билл Гейтс, ни Джефф Безос никогда не имели такого состояния, даже с поправкой на инфляцию. 

Основатель Microsoft Билл Гейтс ненадолго превысил 100 миллиардов долларов в апреле 1999 года. С поправкой на инфляцию сегодня это чуть более 165 миллиардов долларов.

Когда в 1982 году Forbes впервые начал отслеживать состояние миллиардеров, самым богатым человеком в Америке был судовой магнат Дэниел Людвиг, состояние которого составляло 2 миллиарда долларов, или около 5,5 миллиарда долларов на сегодня.

Напомним, Илон Маск продает свой особняк в Калифорнии за $31,99 млн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Илона Маска проложит под Лас-Вегасом сеть подземных туннелей
Компания Илона Маска проложит под Лас-Вегасом сеть подземных туннелей
Илон Маск: корабль Starship будет готов к первому орбитальному полёту уже в ноябре
Илон Маск: корабль Starship будет готов к первому орбитальному полёту уже в ноябре
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов. Илон Маск стал богаче на $25 млрд
Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов. Илон Маск стал богаче на $25 млрд
Загрузка...
Новое видео
Андрей Ставницер о бизнесе, партнерстве, образовании и синергии

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Blue Origin собралась построить "бизнес-парк" в космосе (ВИДЕО)

  3. Харьковские магазины уличили в продаже российских конфет и оштрафовали

  4. Apple выпустила новую операционную систему

  5. СНБО подрывает основы украинской государственности — Верховный суд

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...