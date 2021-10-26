Стоимость компании Tesla превысила триллион долларов. Илон Маск стал богаче на $25 млрд

Цена на акции компании по производству электромобилей Tesla установила новый рекорд в понедельник после. Это случилось после того, как недавно обанкротившаяся компания Hertz объявила о размещении крупнейшего заказа за всю историю компании — она купила 100 тысяч автомобилей Tesla.

Издание Forbes отмечает, что акции Tesla выросли более чем на 12% в понедельник, 25 октября, — до $1025, превысив предыдущий рекорд в $909,68 доллара, который был установлен в пятницу, 22 октября. Это подняло рыночную стоимость автопроизводителя до немногим более одного триллиона долларов.

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Всплеск торгов на премаркете начался сразу после того, как издание Bloomberg сообщило, что Hertz заказал поставку 100 тысяч автомобилей Tesla до конца следующего года в рамках более широких усилий по электрификации своего парка прокатных автомобилей. Этот заказ является не только крупнейшим заказом для Tesla на сегодняшний день, но и самым крупным заказом на электромобили из когда-либо размещенных благодаря огромной цене в $4,2 млрд.

В заявлении компании Hertz говорится, что клиенты смогут арендовать Tesla Model 3 в его офисах с начала ноября. Также этот заказ поможет электромобилям составить более 20% мирового парка компании.

Благодаря всплеску капитализация Tesla превысила капитализацию социальной сети Facebook, которая по состоянию на понедельник, 25 октября, оценивалась в $918 млрд. В США только Apple, Microsoft, Amazon и Google Alphabet стоят больше, чем Tesla. При этом состояние генерального директора Tesla Илона Маска в понедельник выросло на $25 млрд. По данным Forbes, его состояние сейчас составляет около $255 млрд и он является богатейшим человеком в мире.

Напомним, в 2023 году компания Tesla выпустит бюджетный электрический хэтчбек, стоимость которого не превысит 25 тысяч долларов. При этом ни название, ни стоимость бюджетной "Теслы" пока не озвучены. В "Укравтопроме" отмечают, что новинка дебютирует под именем Model 2 или Model Q, а ее стоимость составит около 25 тысяч долларов.