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60 минут назад

Tesla решила выпустить на рынок бюджетный электрокар

Цена новой модели не будет превышать 25 тысяч долларов

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В 2023 году компания Tesla выпустит бюджетный электрический хэтчбек, стоимость которого не превысит 25 тысяч долларов.

Об этом на встрече с сотрудниками компании заявил основатель и гендиректор Tesla Илон Маск, сообщает "Укравтопром".

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При этом, ни название, ни стоимость бюджетной "Теслы" пока не озвучены. В "Укравтопроме" отмечают, что новинка дебютирует под именем Model 2 или Model Q, а ее стоимость составит около 25 тысяч долларов.

По данным ассоциации, самая дешевая модель Tesla — седан Model 3 сегодня стоит минимум 40 тысяч долларов.

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На сегодняшний день день не известно, получит ли новая модель органы управления, однако Илон Маск Tesla изначально хотел, чтобы электрокар был полностью автономным, и мог самостоятельно передвигаться по дорогам без участия водителя.

Продавать электрокар планируют только в Китае. Его разработкой занимается шанхайский научно-исследовательский центр Tesla.

Напомним, автомобильная компания Илона Маска Tesla во втором квартале 2021 года — за трехмесячный период с апреля по июнь — выпустила и доставила покупателям рекордное количество электромобилей.

В первом квартале 2021 года автопроизводитель увеличил свои доходы на 74%, до $10,4 млрд.

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