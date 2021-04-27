Компания Tesla Илона Маска увеличила доходы на 74%

Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2021 года увеличил свои доходы на 74% до $10,4 млрд.

При этом, кроме продаж автомобилей, на доходность этой компании Илона Маска повлияли и операции с криптовалютой, сообщает BBC.

Несмотря на мировой дефицит чипов, вызвавший простои на таких предприятиях крупнейших автопроизводителей, как Volkswagen и Hyundai, Tesla смогла увеличить продажи и прибыль.

Прибыль компании в первом квартале составили $438 млн. Для сравнения, в 2020 году за соответствующий период компания получила $16 млн чистой прибыли.

В целом доходы за трехмесячный период составили $10,4 млрд против $6 млрд в прошлом году (+74%).

По словам основателя компании Илона Маска, продажи возглавил седан премиум-класса Tesla Model 3. В будущем он ожидает, что место бестселлера займет Model Y.

Всего в первом квартале компания продала около 185 тысяч автомобилей — вдвое больше за первый квартал 2020 года.

Кроме высоких продаж электрокаров, на доходы Tesla повлияли и операции с криптовалютой Bitcoin. Известно, что компания приобрела актив на сумму $1,5 млрд, и впоследствии продала из них 10%. Вследствие операций компания получила $101 млн доходов.

Еще $518 млн автопроизводитель получил от перепродажи "зеленых" разрешений (emission credits) на выбросы парниковых газов сверх нормы благодаря перевыполнению компанией экологических нормативов.

Ранее американский миллиардер и изобретатель Илон Маск проехался на электромобиле Cybertruck, выполненном в стиле киберпанк, по территории строящегося завода Tesla в Техасе.