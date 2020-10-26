Tesla показала в работе новое программное обеспечение для беспилотных электрокаров (ВИДЕО)

Американская компания Илона Маска Tesla разработала новое программное обеспечение для беспилотного управления электромобилями, показав работу тестовой версии.

Об этом сообщает Motocar.

В частности, тестовый пилот марки Tesla Джеймс Локк испытал Model 3 и бета-версию функции полноценного беспилотного управления автомобилем Tesla (FSD — Full Self-Driving), которая должна быть доступна с последним обновлением 2020.40.8.10.

Фактически "беспилотный софт" был продемонстрирован на двух видеозаписях на канале Локка: 39-минутное — путешествие от Санта-Клариты до Пасадены, и 35-минутное видео от Пасадены до Санта-Клариты.

Указано, что оба видео были опубликованы 23 октября во время проверки FSD на дорогах общего пользования.

Как отмечается, в основном при тестировании использовалось шоссе, но также электрокар проехал часть маршрута по городу с множеством огней и поворотов.

Причем в этом конкретном примере навигация на автопилоте с FSD работала без ошибок (включая выявление стоп-сигналов, знаков остановки, изменение полосы движения, дорожные работы и повороты), хотя это все еще ранняя бета-версия, а это значит, что машина не может ехать сама.

Как сообщалось в видео, водитель и сам делал несколько вмешательств, когда ему приходилось брать контроль. Например, иногда FSD медленно разгонял машину и водитель добавлял скорости, но Tesla не делала неправильных поворотов и всегда включала сигнал поворота. Также была отмечена слишком высокая скорость на неровностях.

В общей сложности, это положительная демонстрация ранней бета-системы автопилота Tesla.

Ранее компания Tesla официально представила обновленную версию своего самого популярного электромобиля Model 3. В частности, автомобиль получил измененный интерьер, а также улучшенные технические характеристики. В частности, производитель увеличил запас хода.