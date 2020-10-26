Транспорт 50 минут назад

Tesla показала в работе новое программное обеспечение для беспилотных электрокаров (ВИДЕО)

Навигация на автопилоте с FSD в городе работала без ошибок, включая выявление стоп-сигналов, знаков остановки, изменение полосы движения, дорожные работы и повороты

Скриншот из видео Tesla Скриншот из видео Tesla
Скриншот из видео Tesla

Американская компания Илона Маска Tesla разработала новое программное обеспечение для беспилотного управления электромобилями, показав работу тестовой версии.

Об этом сообщает Motocar.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, тестовый пилот марки Tesla Джеймс Локк испытал Model 3 и бета-версию функции полноценного беспилотного управления автомобилем Tesla (FSD — Full Self-Driving), которая должна быть доступна с последним обновлением 2020.40.8.10.

Фактически "беспилотный софт" был продемонстрирован на двух видеозаписях на канале Локка: 39-минутное — путешествие от Санта-Клариты до Пасадены, и 35-минутное видео от Пасадены до Санта-Клариты.

Указано, что оба видео были опубликованы 23 октября во время проверки FSD на дорогах общего пользования.

Читайте также:
Илон Маск потирает руки: Tesla снова получила рекордную квартальную прибыль

Как отмечается, в основном при тестировании использовалось шоссе, но также электрокар проехал часть маршрута по городу с множеством огней и поворотов.

Причем в этом конкретном примере навигация на автопилоте с FSD работала без ошибок (включая выявление стоп-сигналов, знаков остановки, изменение полосы движения, дорожные работы и повороты), хотя это все еще ранняя бета-версия, а это значит, что машина не может ехать сама.

Как сообщалось в видео, водитель и сам делал несколько вмешательств, когда ему приходилось брать контроль. Например, иногда FSD медленно разгонял машину и водитель добавлял скорости, но Tesla не делала неправильных поворотов и всегда включала сигнал поворота. Также была отмечена слишком высокая скорость на неровностях.

В общей сложности, это положительная демонстрация ранней бета-системы автопилота Tesla.

Ранее компания Tesla официально представила обновленную версию своего самого популярного электромобиля Model 3. В частности, автомобиль получил измененный интерьер, а также улучшенные технические характеристики. В частности, производитель увеличил запас хода.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Илон Маск потирает руки: Tesla снова получила рекордную квартальную прибыль
Илон Маск потирает руки: Tesla снова получила рекордную квартальную прибыль
Renault презентовал прототип нового электромобиля (ВИДЕО)
Renault презентовал прототип нового электромобиля (ВИДЕО)
Стали известны 6 автодорог, которые первыми в Украине передадут в концессию
Стали известны 6 автодорог, которые первыми в Украине передадут в концессию
Загрузка...
Новое видео
Що українці думають про опитування Зеленського 25 жовтня?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Местные выборы: обнародованы результаты первых экзитполов (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

  3. В Киеве и двух областях развертывают мобильные госпитали для больных COVID-19 — Шмыгаль

  4. Опубликованы результаты экзитпола Шустера по 12 городам

  5. В Украине будет второй тур местных выборов — спикер Рады

Ивент
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Онлайн-трансляция Business Wisdom Summit 2020 будет доступна бесплатно для всех желающих
Совсем скоро появится полная программа мероприятия и подробности его проведения
Загрузка...