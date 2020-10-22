Транспорт 1 час назад

Илон Маск потирает руки: Tesla снова получила рекордную квартальную прибыль

Выручка компании за последний квартал оказалась еще больше, чем прогнозировали аналитики

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Партнерский материал

В III квартале 2020 года американская автомобильная компания Tesla получила рекордную чистую прибыль в размере 331 миллион долларов.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета, который недавно обнародовала Tesla, сообщает Electrek.

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Как отмечает издание, это уже пятый прибыльный квартал для компании. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, прибыль Tesla увеличилась в 2,3 раза.

По мнению аналитиков с Уолл-стрит, Tesla в третьем квартале должна была получить выручку в размере $8,28 млрд и доход 55 центов на акцию.

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Однако автомобильная компания Илона Маска превзошла все ожидания: $8,77 млрд и 76 центов на акцию соответственно.

В своем отчете Tesla привела и подробную статистику по производству и поставкам автомобилей за квартал.

В частности, за период с июля по сентябрь было произведено 145 036 автомобилей (квартальный рост на 76%, годовой — на 51%), из них 128 044 — Model 3 и Model Y, а также 16 992 Model S и Model X.

Покупателям отправлено 139 593 автомобиля (квартальный рост на 54%, годовой — на 44%), из них 124 318 Model 3 и Model Y, а также 15 275 Model S и Model X.

Напомним, в январе текущего года капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые достигла $100 млрд.

 

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