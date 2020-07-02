Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией в мире

Американский производитель электрокаров компания Tesla стала самой дорогой автокомпанией мира, превзойдя по капитализации Toyota, передает ВВС.

Как отмечает издание, 1 июля стоимость акций Tesla достигла $1134, однако затем скорректировалась до более низких значений, оставив рыночную стоимость компании в $209,47 млрд. Эта сумма примерно на $4 млрд превышала капитализацию Toyota. Уже 2 июля рыночная капитализация Tesla снизилась еще немного — до $207,66 млрд.

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При этом стоимость акций Tesla за последний год выросла почти в пять раз. В среду, 10 июня, стоимость акций американского производителя электромобилей впервые в истории компании превысила $1000.

Напомним, ранее в компании заявили, что ее автомобиль Model S Long Range Plus — первый в мире электрокар, который преодолевает расстояние более 644 км в соответствии с EPA без подзарядки.

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В то же время, журналисты выяснили, что первые выпущенные в 2012 году экземпляры Tesla Model S имели склонность к потере герметичности системы охлаждения аккумуляторных батарей, что потенциально могло привести к возгоранию.

При этом, якобы Tesla продавала склонные к возгоранию электрокары целенаправленно: в компании знали о проблеме с утечкой охлаждающей жидкости.

Тем не менее руководство автопроизводителя все равно приняло решение начать продажи электромобилей клиентам, чтобы не срывать запланированные сроки поставок.

Позднее в качестве решения проблемы Tesla обновила программное обеспечение, снизив нагрузку на батареи, а потом вовсе модернизировала их.