Tesla продавала электромобили, склонные к возгоранию

Первые автомобили Tesla Model S были оснащены батареями, у которых была возможна утечка охлаждающей жидкости, приводящая к возгоранию.

Как сообщает Business Insider со ссылкой на собственные источники в Tesla, первые выпущенные в 2012 году экземпляры Model S имели склонность к потере герметичности системы охлаждения аккумуляторных батарей, что потенциально могло привести к возгоранию.

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При этом, по информации издания, Tesla продавала склонные к возгоранию электрокары целенаправленно: в компании знали о проблеме с утечкой охлаждающей жидкости.

Тем не менее, руководство автопроизводителя приняло решение начать продажи электромобилей клиентам, чтобы не срывать запланированные сроки поставок.

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При подготовке к производству Model S выяснилось, что изготовленные из алюминия компоненты в системе охлаждения батарей не обладают достаточной прочностью и могут сломаться в процессе эксплуатации.

В таком случае охлаждающая жидкость попадет на элементы питания, вызывая их коррозию и разрушение, а затем короткое замыкание и возгорание.

В качестве решения проблемы Tesla обновила программное обеспечение, снизив нагрузку на батареи, а позднее модернизировала их.

Напомним, в марте автомобильная компания Tesla произвела первый миллион электромобилей.