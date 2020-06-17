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60 минут назад

Электрокар Tesla проехал более 644 км без подзарядки

Новый рекорд по дальности пробега установил электромобиль Model S Long Range Plus

Tesla Model S Long Range Plus. Фото: slashgear.com Tesla Model S Long Range Plus. Фото: slashgear.com
Tesla Model S Long Range Plus. Фото: slashgear.com

Американская автомобильная компания Tesla заявила, что ее автомобиль Model S Long Range Plus — первый в мире электрокар, который преодолевает расстояние более 644 км в соответствии с EPA без подзарядки.

Об это со ссылкой на данные компании сообщает CNN.

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Указано, что автомобиль Model S Long Range Plus имеет официальный диапазон EPA равный 647 км, что увеличивает дальности хода электромобиля почти на 20% по сравнению с моделью S 100D 2019 года с той же конструкцией аккумуляторной батареи.

При этом основатель Tesla Илон Маск заявил о намерениях компании улучшить управляемость, ускорение и дальность диапазона хода для своих электромобилей в ближайшее время.

Ранее китайская автомобильная компания BYD презентовала свой новый электрокар Han EV и заявила, что готовит конкурента для Tesla Model 3 в Европе.

Тем временем американская автомобильная компания Tesla произвела первый миллион электромобилей.

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Перед этим капитализация Tesla впервые достигла $100 млрд — отметки, при сохранении которой в течение нескольких месяцев владелец компании Илон Маск сможет получить право на крупное вознаграждение.

Как сообщалось, компания Tesla планирует сократить зарплаты сотрудникам из-за закрытия производства в США, вызванного пандемией коронавируса.

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